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В Сумах идут уличные бои. Людей просят найти безопасное место

Новина українською →
Сумы, Суббота 05 марта 2022 08:05
В Сумах идут уличные бои. Людей просят найти безопасное место Фото: В Сумах 5 марта идут уличные бои (facebook.sumska.oda)
Автор: Людмила Жукова

В Сумах 5 марта утром предупреждают об уличных боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Лысенко.

"Сумчане, оставайтесь дома. Угроза уличных боев! Найдите безопасное место!", - предупредил глава города.

На момент 07:55 утра в Сумах зазвучали сирены и объявлена воздушная тревога. Горожан призывают идти в укрытия.

Напомним, что город Тростянец Сумской области, который захватила и оккупировала российская армия, на грани гуманитарной катастрофы.

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