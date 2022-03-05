В Сумах идут уличные бои. Людей просят найти безопасное место

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Лысенко.

Напомним, что город Тростянец Сумской области, который захватила и оккупировала российская армия , на грани гуманитарной катастрофы.

На момент 07:55 утра в Сумах зазвучали сирены и объявлена воздушная тревога. Горожан призывают идти в укрытия.

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