У Сумах йдуть вуличні бої. Людей просять знайти безпечне місце
У Сумах 5 березня вранці попереджають про вуличні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Лисенка.
"Сумчани, залишайтеся вдома. Загроза вуличних боїв! Знайдіть безпечне місце!", - попередив глава міста.
На момент 07:55 ранку в Сумах зазвучали сирени і оголошена повітряна тривога. Городян закликають йти в укриття.
Нагадаємо, що місто Тростянець Сумської області, яке захопила і окупувала російська армія, на межі гуманітарної катастрофи.
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