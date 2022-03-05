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У Сумах йдуть вуличні бої. Людей просять знайти безпечне місце

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Суми, Субота 05 березня 2022 08:05
У Сумах йдуть вуличні бої. Людей просять знайти безпечне місце Фото: у Сумах 5 березня йдуть вуличні бої (facebook.sumska.oda)
Автор: Людмила Жукова

У Сумах 5 березня вранці попереджають про вуличні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Лисенка.

"Сумчани, залишайтеся вдома. Загроза вуличних боїв! Знайдіть безпечне місце!", - попередив глава міста.

На момент 07:55 ранку в Сумах зазвучали сирени і оголошена повітряна тривога. Городян закликають йти в укриття.

Нагадаємо, що місто Тростянець Сумської області, яке захопила і окупувала російська армія, на межі гуманітарної катастрофи.

Більше інформації про те, що відбувається в Сумах і області прямо зараз, вся найоперативніша інформація і найважливіші новини для жителів міста - в онлайн матеріалі РБК-Україна.

А всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах і реакція світу, - у текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

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