У Сумах через загрозу обстрілів евакуюють місцевий будинок дитини, - ОВА

Заступник начальника ОВА Олена Бойко зазначила, що наразі в установі перебуває 20 дітей. Серед них є малюки до одного року, а троє дітей потребують постійної медичної допомоги.

З огляду на безпекову ситуацію у Сумській області, вирішено перевести малечу до безпечних регіонів у спеціально підготовлені місця.

"Туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати дітки Сумщини, є гідними і відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей буде евакуйовано", - сказала Бойко.