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У Сумах через загрозу обстрілів евакуюють місцевий будинок дитини, - ОВА

Фото: у Сумах евакуюють спеціалізований будинок дитини (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Рада оборони Сумської області вирішила евакуювати вихованців "Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини". Причиною стала безпекова ситуація у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Заступник начальника ОВА Олена Бойко зазначила, що наразі в установі перебуває 20 дітей. Серед них є малюки до одного року, а троє дітей потребують постійної медичної допомоги.

З огляду на безпекову ситуацію у Сумській області, вирішено перевести малечу до безпечних регіонів у спеціально підготовлені місця.

"Туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати дітки Сумщини, є гідними і відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей буде евакуйовано", - сказала Бойко.

Обстріли Сум

З початком операції ЗСУ в Курській області на початку вересня, російські терористи суттєво посилили обстріли міста Суми й області.

19 вересня загарбники вдарили керованою авіабомбою по Сумському геріатричному пансіонату. На момент удару в закладі перебували близько 300 пацієнтів разом з персоналом. Внаслідок атаки загинула одна людина, понад 10 зазнали поранень.

21 вересня у Сумах прогриміли два вибухи, після яких частина міста залишилася без електроенергії.

Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені кілька будинків та виникли пожежі.

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Евакуація