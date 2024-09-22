У Сумах через загрозу обстрілів евакуюють місцевий будинок дитини, - ОВА

Рада оборони Сумської області вирішила евакуювати вихованців "Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини". Причиною стала безпекова ситуація у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Заступник начальника ОВА Олена Бойко зазначила, що наразі в установі перебуває 20 дітей. Серед них є малюки до одного року, а троє дітей потребують постійної медичної допомоги.
З огляду на безпекову ситуацію у Сумській області, вирішено перевести малечу до безпечних регіонів у спеціально підготовлені місця.
"Туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати дітки Сумщини, є гідними і відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей буде евакуйовано", - сказала Бойко.
З початком операції ЗСУ в Курській області на початку вересня, російські терористи суттєво посилили обстріли міста Суми й області.
19 вересня загарбники вдарили керованою авіабомбою по Сумському геріатричному пансіонату. На момент удару в закладі перебували близько 300 пацієнтів разом з персоналом. Внаслідок атаки загинула одна людина, понад 10 зазнали поранень.
21 вересня у Сумах прогриміли два вибухи, після яких частина міста залишилася без електроенергії.
Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені кілька будинків та виникли пожежі.
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