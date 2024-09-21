Пожежа та зруйновані будинки. З'явилися фото наслідків удару РФ по Сумах

Внаслідок російського удару по Сумах 21 вересня пошкоджено та зруйновано кілька будинків. Рятувальники ліквідували наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що російська авіація сьогодні завдала удару по обласному центру. Зруйновано два приватні будинки, ще 10 пошкоджено. Виникли окремі осередки горіння, на яких спалахнула суха рослинність.

Фото: наслідки удару по Сумах (t.me/dsns_telegram)

"Вся територія обстежена, а пожежа оперативно ліквідована. За попередніми даними, одна цивільна людина травмована", - додали в ДСНС.

Фото: наслідки удару по Сумах (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 у Сумах пролунали два вибухи. Причому в різних кінцях міста, а саме у дачній та промисловій зонах. Повідомлялося, що через обрив лінії без світла залишився житловий район Баранівка.