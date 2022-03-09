В Сумах эвакуация продолжится, но вывезти людей из других городов области пока невозможно, - глава ОГА

В городе Сумы продолжается эвакуация, но о вывозе людей из области договориться пока не удалось.

"По состоянию на сегодня на межгосударственном уровне нам не удалось договориться об эвакуации из других населенных пунктов Сумской области. Все эти списки поданы в переговорную группу и прямо сейчас продолжаются переговоры, чтобы была возможность эвакуировать жителей других населенных пунктов, которые страдают от оккупантов", - заявил Живицкий.

По его словам, из Сум выехало с 9 марта около 10 тысяч частных авто, в которых находилось около 40 тысяч человек. Также было организовано 85 автобусов, в которых выехало около 4 тысяч человек.