В Сумах евакуація триватиме, але вивезти людей з інших міст області поки неможливо, - голова ОДА

В місті Суми продовжується евакуація, але про вивезення людей з області домовитися не вдалося поки що.

"Станом на сьогодні на міждержавному рівні нам не вдалося домовитися про евакуацію з інших населених пунктів Сумської області. Всі ці списки подані до переговорної групи і прямо зараз тривають переговори, щоб була можливість заявив Живицький.

За його словами, з Сум виїхало з 9 березня близько 10 тисяч приватних авто, в яких перебувало близько 40 тисяч осіб. Також було організовано 85 автобусів, в яких виїхало близько 4 тисяч людей.