У Сумах дрон РФ влучив в поліклініку: деякі райони міста без світла

Він розповів, що наразі у місті дві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилося без електропостачання.

"Бажаю здоров'я шановні сумчани. Знову прильот "Шахеду" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста. Хай всіх береже Бог, всім доброї ночі", - сказав він у короткому відеозверненні.