У Сумах дрон РФ влучив в поліклініку: деякі райони міста без світла

В ніч на 4 березня російські окупанти атакували Суми дронами. У місті є влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.
Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Він розповів, що наразі у місті дві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилося без електропостачання.
"Бажаю здоров'я шановні сумчани. Знову прильот "Шахеду" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста. Хай всіх береже Бог, всім доброї ночі", - сказав він у короткому відеозверненні.
Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти атакували дронами Одесу. В місті було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та два приватних дитячих садочків. Крім того, постраждали щонайменше 4 людей.
Детальніше про атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.