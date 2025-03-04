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В Сумах дрон РФ попал в поликлинику: некоторые районы города без света

Фото: Сумы в очередной раз пострадали от атак россиян (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадания в поликлинику, также есть проблемы со светом.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Он рассказал, что сейчас в городе две больницы работают на генераторах. Также некоторые районы города остались без электроснабжения.

"Желаю здоровья уважаемые сумчане. Опять прилет "Шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением. Две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах нашего города. Пусть всех хранит Бог, всем спокойной ночи", - сказал он в коротком видеообращении.

Россияне атаковали дронами Одессу

Напомним, что в ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты атаковали дронами Одессу. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура, жилые дома и два частных детских сада. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Подробнее об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

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