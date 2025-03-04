В Сумах дрон РФ попал в поликлинику: некоторые районы города без света

Он рассказал, что сейчас в городе две больницы работают на генераторах. Также некоторые районы города остались без электроснабжения.

"Желаю здоровья уважаемые сумчане. Опять прилет "Шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением. Две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах нашего города. Пусть всех хранит Бог, всем спокойной ночи", - сказал он в коротком видеообращении.