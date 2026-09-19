У Сумах через удар РФ загинули працівники міської ради

Що передувало

Нагадаємо, ворог ввечері 18 вересня завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах та околицях. За даними міської влади, по місту та громаді було випущено шість-сім КАБів.

Одне з влучань припало на житлову забудову в Ковпаківському районі. Удару зазнали щонайменше чотири багатоповерхівки.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла. За останніми даними, травмовані вісім людей, серед них двоє дітей віком 7 та 13 років. Семеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Внаслідок удару одна з керованих авіабомб влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.

За даними Суспільного, удар припав між третім та четвертим поверхами. Рятувальники проводили роботи з розчищення зруйнованих конструкцій та пошуку людей.