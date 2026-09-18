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Російські авіабомби вдарили по багатоповерхівках у Сумах, під завалами можуть бути люди

22:02 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Російські авіабомби вдарили по багатоповерхівках у Сумах, під завалами можуть бути люди Фото: Росія била по будинках у Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Ворог ввечері 18 вересня бомбив Суми. Під удар потрапила багатоповерхівки, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка у Telegram.

Росія атакувала будинок у Сумах

За словами Григорова, окупанту ударили керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста.

"На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок",- уточнив чиновник.

Під завалами можуть перебувати люди, каже Григоров.

"На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 22.05

Кривошеєнко пізніше уточнив, що по місту ударили 6-7 КАБами, є поранені.

"Одним з влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки. Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються", - зазначив він.

Оновлено о 22.15

Міський голова Сум Артем Кобзар додав, що місто було атаковане після 21.00.

"Станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих, серед них - одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 вересня у центрі Сум ворог повторно вдарив по торговому центру, який щойно зачинили на ремонт після вчорашнього обстрілу.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня росіяни вперше атакували цей торговельний центр безпілотником.

Тоді загинули троє людей, а серед 14 постраждалих виявилося троє дітей, зокрема 16-річний підліток.

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