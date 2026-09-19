В Сумах из-за удара РФ погибли работники городского совета

Что предшествовало

Напомним, враг вечером 18 сентября нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям. По данным городских властей, по городу и общине было выпущено шесть-семь КАБов.

Одно из попаданий пришлось на жилую застройку в Ковпаковском районе. Удар получили по меньшей мере четыре многоэтажки.

Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии количество раненых выросло. По последним данным, травмированы восемь человек, среди них двое детей 7 и 13 лет. Семь пострадавших находятся в больницах.

В результате удара одна из управляемых авиабомб попала в девятиэтажный жилой дом.

По данным Общественного, удар пришелся между третьим и четвертым этажами. Спасатели проводили работы по расчистке разрушенных конструкций и поиску людей.