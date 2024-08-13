UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу

Фото: війська РФ завдали удару по об'єктах інфраструктури Сум (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах внаслідок російського повітряного удару по об'єктах інфраструктури в одному з районів міста наразі відсутнє газо- та електропостачання. Внаслідок ворожої атаки одна людина була поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка та Сумську обласну військову адміністрацію.

"Є один поранений, його забрала швидка", - розповів чиновник.

У місті наразі ведуться відновлювальні роботи після ранкового удару з боку російських загарбників.

"Тимчасово р-н Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт",- поінформував очільник Сумської МВА.

Він додав, що триває робота усіх служб.

Крім того, чиновник поінформував, що нині виїзд з Веретенівки на вул. Ковпака напряму поки неможливий, й розповів про об'їзд через Ганнівку.

В ОВА уточнили, що ворог завдав по об'єктах інфраструктури Сум ракетно-авіаційний удар. Й наслідки атаки уточнюються.

"Наразі на місці працюють всі підрозділи та служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - додали в адміністрації.

Оновлено 08:44. Виконуючий обов’язки мера Сум Артем Кобзар також підтвердив удар по місту. За його словами, через ракетно-авіаційну атаку пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів. 
 
"Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються", - написав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 серпня росармія влаштувала чергову повітряну атаку по території України, й для ударів використала, зокрема, балістичне озброєння та дрони-камікадзе.

Так, у низці областей України була оголошена тривога. Також вночі та рано-вранці повідомлялося про вибухи, які було чути у Сумах.

Додамо, перед тим у Генштабі повідомляли, що окупанти активізували обстріли Сумської області з застосуванням авіації. Через посилення ворожих обстрілів в регіоні раніше оголосили евакуацію з понад 20 громад.

Раніше у МВС заявляли про необхідність евакуації у безпечні місця близько 20 тис. людей з районів Сумської області, які потерпають від російських обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиРакетна атака