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В Сумах частично исчез свет

Сумы, Четверг 03 октября 2024 10:15
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В Сумах частично исчез свет Фото: Сумы частично без света 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах утром 3 октября фиксируются проблемы со светом. Произошло аварийное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.

Как сообщают в сети, в некоторых районах Сумы исчез свет.

"Об исчезновении электроэнергии - причину выясняем", - отметил Дрозденко.

"Сумыоблэнерго" сообщило, что в Сумском районе и в городе Сумах произошло временное аварийное отключение света.

"Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, то есть графики отключения не прогнозируются. При этом украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы.

Напомним, сегодня утром в Сумах было зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха. В городе наблюдается значительная задымленность.

Как пояснили местные власти, дым в Сумах из-за вражеских обстрелов и возгорания сухой травы.

Следует добавить, что в Киеве утром 3 октября также фиксируют ухудшение качества воздуха. Причина этого - пожары в экосистемах. Жителей столицы призывают по возможности не выходить на улицу.

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Сумская область Электроэнергия Отключения света
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