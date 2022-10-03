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У Сумах частково повертають масковий режим

Фото: у Сумах знову вводять масковий режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суми частково повертають обов'язковий масковий режим через коронавірус. Захисні маски потрібно надягати у громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КП "Електроавтотранс".

Рішення про повернення масок прийняли на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ та НС. Посилити COVID-обмеження вирішили через ріст кількості нових випадків коронавірусу у Сумах.

"З жовтня поточного року перебування пасажирів у салонах комунального транспорту без засобів індивідуального захисту заборонено", - йдеться у повідомленні.

Жителів Сум закликали з розумінням ставитися до прохання водія чи кондуктора вдягнути захисну маску, а також не створювати конфліктних ситуацій.

Варто зазначити, що масковий режим у Тернополі повернули ще 22 вересня.

Натомість у Києві вирішили поки не вводити додаткові обмеження, а лише закликали містян носити маски у транспорті та громадських місцях.

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