ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Киян закликали знову надягати маски та тримати дистанцію: де саме

Новость на русском →
Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 13:24
Киян закликали знову надягати маски та тримати дистанцію: де саме Фото: у Києві закликають носити маски через ріст коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Києва просять повернутися до носіння масок у громадських місцях та транспорті через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Влада столиці закликає містян бути в масках чи респіраторі у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів та навчальних закладах. Підприємців просять забезпечити безпечну дистанцію.

"Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", - йдеться у повідомленні.

Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві постійно зростає. За минулий тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у столиці виявили 2515 випадків коронавірусу, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

"Пам'ятайте, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, з 22 вересня у Тернополі відновили масковий режим через ріст коронавірусу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ COVID Коронавірус
NEWS
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися