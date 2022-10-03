Киян закликали знову надягати маски та тримати дистанцію: де саме

Жителів Києва просять повернутися до носіння масок у громадських місцях та транспорті через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Влада столиці закликає містян бути в масках чи респіраторі у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів та навчальних закладах. Підприємців просять забезпечити безпечну дистанцію.

"Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", - йдеться у повідомленні.

Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві постійно зростає. За минулий тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у столиці виявили 2515 випадків коронавірусу, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

"Пам'ятайте, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація", - наголосили в КМДА.