В Сумах частично возвращают масочный режим

Суммы частично возвращают обязательный масочный режим из-за коронавируса. Защитные маски нужно надевать в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КП "Электроавтотранс".

Решение о возвращении масок было принято на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС. Усилить COVID-ограничения решили из-за роста количества новых случаев коронавируса в Сумах.

"С октября текущего года нахождение пассажиров в салонах коммунального транспорта без средств индивидуальной защиты запрещено", - говорится в сообщении.

Жителей Сум призвали с пониманием относиться к просьбе водителя или кондуктора надеть защитную маску, а также не создавать конфликтных ситуаций.