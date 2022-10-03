В Сумах частично возвращают масочный режим

Суммы частично возвращают обязательный масочный режим из-за коронавируса. Защитные маски нужно надевать в общественном транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КП "Электроавтотранс".
Решение о возвращении масок было принято на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС. Усилить COVID-ограничения решили из-за роста количества новых случаев коронавируса в Сумах.
"С октября текущего года нахождение пассажиров в салонах коммунального транспорта без средств индивидуальной защиты запрещено", - говорится в сообщении.
Жителей Сум призвали с пониманием относиться к просьбе водителя или кондуктора надеть защитную маску, а также не создавать конфликтных ситуаций.
Следует отметить, что масочный режим в Тернополе вернули еще 22 сентября.
В Киеве же решили пока не вводить дополнительные ограничения, а лишь призвали горожан носить маски в транспорте и общественных местах.
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