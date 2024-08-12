У ніч на 12 серпня у Сумах було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Суми та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про звук вибухів у Сумах Суспільне повідомило о 03:20. До цього військові о 03:08 військові попереджали про активність ворожої авіації. "Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку", - повідомили у Повітряних силах. Наразі подробиць та інформації про влучання та постраждалих немає. Станом на 03:24 повітряну тривогу оголошено у Сумській області, також тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.