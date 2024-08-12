ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах було чути звуки вибухів

Понеділок 12 серпня 2024 03:32
UA EN RU
У Сумах було чути звуки вибухів Фото: російський літак (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 12 серпня у Сумах було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Суми та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про звук вибухів у Сумах Суспільне повідомило о 03:20.

До цього військові о 03:08 військові попереджали про активність ворожої авіації.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку", - повідомили у Повітряних силах.

Наразі подробиць та інформації про влучання та постраждалих немає.

Станом на 03:24 повітряну тривогу оголошено у Сумській області, також тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

У Сумах було чути звуки вибухів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців