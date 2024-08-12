В ночь на 12 августа в Сумах были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Cумы и канал Воздушных сил ВСУ.

О звуке взрывов в Сумах Суспільне сообщило в 03:20.

До этого военные в 03:08 военные предупреждали об активности вражеской авиации.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении", - сообщили в Воздушных силах.

Пока подробностей и информации о попадании и пострадавших нет.

По состоянию на 03:24 воздушная тревога объявлена в Сумской области, также тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.