В Сумах были слышны звуки взрывов
Фото: российский самолет (Getty Images)
В ночь на 12 августа в Сумах были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Cумы и канал Воздушных сил ВСУ.
О звуке взрывов в Сумах Суспільне сообщило в 03:20.
До этого военные в 03:08 военные предупреждали об активности вражеской авиации.
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении", - сообщили в Воздушных силах.
Пока подробностей и информации о попадании и пострадавших нет.
По состоянию на 03:24 воздушная тревога объявлена в Сумской области, также тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.
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