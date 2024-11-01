В Сумах было слышно звук взрыва
В Сумах был слышен звук взрыва. Местные услышали его к вечеру 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Украины.
Военные сообщили, что вражеские "Шахеды" пошли с севера и востока в направлении Сум.
Заметим, что воздушная тревога в области была объявлена за час до взрыва.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, РБК-Украина сообщало, что вечером Украину снова атакуют российские "Шахеды".
Мы также сообщали, что ранее сегодня российские террористы атаковали жилой дом в Харькове.
А в ночь на 1 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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