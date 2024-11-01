В Сумах было слышно звук взрыва

В Сумах был слышен звук взрыва. Местные услышали его к вечеру 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Воздушные силы Украины.

Заметим, что воздушная тревога в области была объявлена за час до взрыва.

Военные сообщили, что вражеские "Шахеды" пошли с севера и востока в направлении Сум.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что вечером Украину снова атакуют российские "Шахеды".

Мы также сообщали, что ранее сегодня российские террористы атаковали жилой дом в Харькове.

А в ночь на 1 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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