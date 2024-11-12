У Сумах було чути вибух, ворог запустив у бік міста ракету

В районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 12 листопада, пролунав вибух. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у бік міста.

Вибух у Сумах було чути близько 23.07.

При цьому о 23.05 військові попередили про рух ракети російських загарбників у бік Сум.

А за п'ять хвилин до цього у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Курської області (РФ).

Повітряні атаки РФ

Окрім ракетного озброєння, російські окупанти для ударів по території України застосували також дрони-камікадзе.

Так, раніше сьогодні ввечері загарбники атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" об'єкти критичної інфраструктури Шосткинської громади у Сумській області. В результаті ворожого удару місто Шостка залишилося без теплопостачання.

Крім того, окупанти били керованими авіабомбами по Запорізькій області. А також через ворожі "Шахеди" повітряну тривогу оголошували, зокрема, у Києві.

Додамо, що за останніми даними Повітряних сил, ударні безпілотники противника фіксуються у Житомирській області.