У Сумах було чути вибух, ворог запустив у бік міста ракету
В районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 12 листопада, пролунав вибух. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у бік міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне Суми".
Вибух у Сумах було чути близько 23.07.
При цьому о 23.05 військові попередили про рух ракети російських загарбників у бік Сум.
А за п'ять хвилин до цього у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Курської області (РФ).
Повітряні атаки РФ
Окрім ракетного озброєння, російські окупанти для ударів по території України застосували також дрони-камікадзе.
Так, раніше сьогодні ввечері загарбники атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" об'єкти критичної інфраструктури Шосткинської громади у Сумській області. В результаті ворожого удару місто Шостка залишилося без теплопостачання.
Крім того, окупанти били керованими авіабомбами по Запорізькій області. А також через ворожі "Шахеди" повітряну тривогу оголошували, зокрема, у Києві.
Додамо, що за останніми даними Повітряних сил, ударні безпілотники противника фіксуються у Житомирській області.
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