У Сумах було чути вибухи: в області було зафіксовано дрони

"У Сумах було чути звук вибуху", - йдеться у повідомленні о 06:01.

Трохи пізніше ще один. Незадовго до цього військові інформували, що на північному сході Сумської області зафіксовано ударні безпілотники росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.