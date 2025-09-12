UA

У Сумах було чути вибухи: в області було зафіксовано дрони

Фото: у місті було чути щонайменше два звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 12 вересня, у Сумах було чути звуки вибухів. В області частково оголошено тривогу через ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах було чути звук вибуху", - йдеться у повідомленні о 06:01.

Трохи пізніше ще один. Незадовго до цього військові інформували, що на північному сході Сумської області зафіксовано ударні безпілотники росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Обстріл Сум

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно застосовують дрони, ракети та авіабомби для атак на місто Суми.

Наприклад, в ніч на 11 вересня ворог завдав удару дронами по території одного з навчальних закладів Сум. Будівлі установи отримали істотні пошкодження та часткові пошкодження. В одній з них виникла пожежа.

"Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна в розташованих поруч багатоквартирних житлових будинках", - повідомили вранці в ДСНС.

