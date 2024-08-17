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У Сумах було чути вибух

Ілюстративне фото: у Сумах було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Суми цієї ночі, 17 серпня, пролунав вибух. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Зазначається, що звук вибуху у Сумах було чути близько 02:05.

Місцева влада наразі не інформувала щодо причин та обставин по цьому вибуху.

Між тим вже о 02:11 Сумська обласна рада на своєму Telegram-каналі повідомила, що в області була скасована повітряна тривога.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що через чергову російську повітряну атаку по території України в низці областей було оголошено тривогу.

Додамо, у сумських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в області цієї ночі.

А перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ ще близько опівночі повідомляли про фіксацію пусків керованих авіабомб російською тактичною авіацією в північній частині Сумської області.

Також повідомлялося, що 15 серпня ввечері у Сумах також лунали вибухи на тлі ракетної загрози.

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СумиВибух