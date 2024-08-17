У Сумах було чути вибух

У районі міста Суми цієї ночі, 17 серпня, пролунав вибух. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".
Зазначається, що звук вибуху у Сумах було чути близько 02:05.
Місцева влада наразі не інформувала щодо причин та обставин по цьому вибуху.
Між тим вже о 02:11 Сумська обласна рада на своєму Telegram-каналі повідомила, що в області була скасована повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що через чергову російську повітряну атаку по території України в низці областей було оголошено тривогу.
Додамо, у сумських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в області цієї ночі.
А перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ ще близько опівночі повідомляли про фіксацію пусків керованих авіабомб російською тактичною авіацією в північній частині Сумської області.
Також повідомлялося, що 15 серпня ввечері у Сумах також лунали вибухи на тлі ракетної загрози.
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