У Сумах було чути вибух

Зазначається, що звук вибуху у Сумах було чути близько 02:05.

Місцева влада наразі не інформувала щодо причин та обставин по цьому вибуху.

Між тим вже о 02:11 Сумська обласна рада на своєму Telegram-каналі повідомила, що в області була скасована повітряна тривога.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що через чергову російську повітряну атаку по території України в низці областей було оголошено тривогу.

Додамо, у сумських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в області цієї ночі.

А перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ ще близько опівночі повідомляли про фіксацію пусків керованих авіабомб російською тактичною авіацією в північній частині Сумської області.

Також повідомлялося, що 15 серпня ввечері у Сумах також лунали вибухи на тлі ракетної загрози.