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У Сумах було чути вибух

Фото: у Сумах під час повітряної тривони було чути вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Суми у ніч проти 13 серпня було чути звук вибуху. У цей час в області триває повітряна тривога, оголошена раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Суми".

Зазначається, що вибух було чути у Сумах близько 04.12.

Між тим представники місцевої влади щодо події нічого не повідомляли.

Разом з тим варто зазначити, що у командуванні Повітряних сил перед тим інформували про фіксацію ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над Сумською областю.

При цьому сумські пабліки пишуть, що вибух міг статися у Сумському районі. Також в мережі називають попередньою причиною цього - атаку з боку російських загарбників по регіону із застосуванням керованих авіабомб. 

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що ввечері 12 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" для атаки по території України.

Так, в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей, яка пізніше поширилася й на місто Київ. Повідомлялося про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння для ударів.

Крім того, у Чернігівській області через атаку "Шахедів" у Бахмачі під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Додамо, що у Києві оголошували повітряну тривогу вже двічі. У столиці вона тривала вдруге приблизно 20 хвилин. А от у Київській області, куди прямували ворожі дрони-камікадзе, вона триває досі.

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СумиВибух