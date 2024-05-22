У Сумах аварійне вимкнення світла, тролейбуси зупинилися
У Сумах 22 травня сталося аварійне відключення світла. У зв'язку з цим у місті зупинилися тролейбуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та "Електроавтотранс Суми".
Як зазначає "Суспільне" з посиланням на обленерго, у Сумах було аварійне вимкнення електроенергії. Причини аварії поки невідомі, їх з'ясовують.
Через відключення світла у Сумах призупинили рух тролейбусів.
Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області вводили аварійні відключення світла. Без світла були понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у чотирьох громадах. Станом на 11:27 аварійні відключення світла у Полтавській області скасували.
Також варто зазначити, що сьогодні вночі окупанти вдарили по енергетиці у Сумській області. Суми були знеструмлені вночі.
Коли сьогодні вимикатимуть світло
Як повідомило "Укренерго", сьогодні по всіх регіонах України будуть введені графіки відключень світла. Вони будуть діяти з 20:00 до 24:00. Тобто вночі вимикати світло поки не будуть.
Енергетики пояснюють, що ситуацію вдалося покращити завдяки сонячній погоді.
При цьому у ДТЕК зазначають, у столиці, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло вимикатимуть з 19:00 до опівночі.
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