У Сумах аварійне вимкнення світла, тролейбуси зупинилися

У Сумах 22 травня сталося аварійне відключення світла. У зв'язку з цим у місті зупинилися тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та "Електроавтотранс Суми".

Як зазначає "Суспільне" з посиланням на обленерго, у Сумах було аварійне вимкнення електроенергії. Причини аварії поки невідомі, їх з'ясовують.

Через відключення світла у Сумах призупинили рух тролейбусів.

Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області вводили аварійні відключення світла. Без світла були понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у чотирьох громадах. Станом на 11:27 аварійні відключення світла у Полтавській області скасували.

Також варто зазначити, що сьогодні вночі окупанти вдарили по енергетиці у Сумській області. Суми були знеструмлені вночі.