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У Сумах аварійне вимкнення світла, тролейбуси зупинилися

Суми, Середа 22 травня 2024 14:38
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У Сумах аварійне вимкнення світла, тролейбуси зупинилися Фото: у Сумах аварійне вимкнення світла 22 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах 22 травня сталося аварійне відключення світла. У зв'язку з цим у місті зупинилися тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та "Електроавтотранс Суми".

Як зазначає "Суспільне" з посиланням на обленерго, у Сумах було аварійне вимкнення електроенергії. Причини аварії поки невідомі, їх з'ясовують.

Через відключення світла у Сумах призупинили рух тролейбусів.

Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області вводили аварійні відключення світла. Без світла були понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у чотирьох громадах. Станом на 11:27 аварійні відключення світла у Полтавській області скасували.

Також варто зазначити, що сьогодні вночі окупанти вдарили по енергетиці у Сумській області. Суми були знеструмлені вночі.

Коли сьогодні вимикатимуть світло

Як повідомило "Укренерго", сьогодні по всіх регіонах України будуть введені графіки відключень світла. Вони будуть діяти з 20:00 до 24:00. Тобто вночі вимикати світло поки не будуть.

Енергетики пояснюють, що ситуацію вдалося покращити завдяки сонячній погоді.

При цьому у ДТЕК зазначають, у столиці, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло вимикатимуть з 19:00 до опівночі.

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Сумська область Тролейбус Відключеня світла Енергетики
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