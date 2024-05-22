В Сумах аварийное отключение света, троллейбусы остановились
В Сумах 22 мая произошло аварийное отключение света. В связи с этим в городе остановились троллейбусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и "Электроавтотранс Сумы".
Как отмечает "Суспільне со ссылкой на облэнерго, в Сумах было аварийное отключение электроэнергии. Причины аварии пока неизвестны, их выясняют.
Из-за отключения света в Сумах приостановили движение троллейбусов.
Напомним, сегодня в Полтавской области вводили аварийные отключения света. Без света было более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей в четырех общинах. По состоянию на 11.27 аварийные отключения света в Полтавской области отменили.
Также стоит отметить, что сегодня ночью оккупанты ударили по энергетике в Сумской области. Суммы были обесточены ночью.
Когда сегодня будут выключаться свет
Как сообщило "Укрэнерго", сегодня во всех регионах Украины будут введены графики отключений света. Они будут действовать с 20:00 до 24:00. То есть ночью выключать свет пока не будут.
Энергетики объясняют, что ситуацию удалось улучшить благодаря солнечной погоде.
При этом в ДТЭК отмечают, что в столице, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет будут выключать с 19:00 до полуночи.
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