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В Сумах уже 88 пострадавших из-за удара россиян

Сумы, Понедельник 24 марта 2025 19:05
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В Сумах уже 88 пострадавших из-за удара россиян Фото: россияне нанесли ракетный удар по Сумам (smr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В результате российского ракетного удара по Сумам пострадали по меньшей мере 88 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"Число пострадавших возросло до 88", - сказано в сообщении горсовета.

Фото: последствия обстрела Сум (smr.gov.ua)

Там уточнили, что среди пострадавших - 17 детей.

Обстрел Сум

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по центру Сум сегодня днем. Сначала местные власти сообщали о 28 пострадавших, но это число возросло.

Россияне целились по густонаселенному району города. Из-за атаки повреждена школа, а также многоэтажки.

Спасатели сообщали, что из-за атаки началось несколько пожаров. Также они провели эвакуацию 40 детей и 16 взрослых.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание, что такая атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире. Он призвал Запад оказать давление на РФ для продолжения дипломатии.

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