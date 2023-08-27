Сума збитків від агресії РФ для довкілля за рік зросла у 5 разів

Сума збитків для довкілля через російську агресію зросла у п'ять разів за рік. І продовжує зростати щоденно.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сторінку Міністерства .

"Сума росте щодня. Це далеко не остаточні цифри. Повну картину отримаємо після деокупації всієї України", - заявив Стрілець.

Міністр надав підрахунки природоохоронців, які ведуть облік шкоди довкіллю:

Травень 2022. Вигнання окупантів з Київщини. Перші цифри, які були озвучені після повномасштабного вторгнення - 13,2 млрд гривень.

Серпень 2022 року - сума збитків склала 395 млрд гривень.

Грудень 2022 року. Позаду - деокупація Харківської області, звільнення Херсону. Майже 1,5 трлн гривень збитків довкіллю.

збитків довкіллю. Серпень 2023 року - 2 трлн гривень. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС.

"Сьогодні особливий день для проміжних підсумків. 27 серпня – День екологічного боргу України. Щороку Global Footprint Network визначає за допомогою спеціальної формули той день, коли та чи інша держава використала річний об’єм поновлюваних природних ресурсів. Ця методологія показує, коли кожна окрема держава починає жити "в кредит". Все, що ми беремо у природи від сьогоднішнього дня, буде за рахунок майбутніх поколінь. Для всієї планети цей день настав ще 2 серпня", - пояснив він.

Нагадаємо, у Кабміні назвали суму збитків довкіллю через підрив Каховської ГЕС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони.

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