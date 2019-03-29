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Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Новости » Спорт    29.03.2019 - 11:33
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Норвежец оставил Клоппа, Эмери и Сарре позади себя

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер, подписавший накануне полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых наставников английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до 8,7 млн евро. 

Это третий показатель в высшем английском дивизионе. Больше тренера "красных дьяволов" получают только настаник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который зарабатывает 17,5 млн евро, и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") - 10 млн евро. 

Чуть менее 46-летнего норвежского специалиста зарабатывают Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 8,2 млн евро, Унаи Эмери ("Арсенал") - 7 млн евро и Маурицио Сарри ("Челси") - 6 млн евро.

Предшественник норвежца в тренерском кресле "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью зарабатывал в клубе на уровне Гвардиолы - 17,5 млн евро.

Напомним, Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции. В услугах португальского специалиста заинтересованы "Лион" и "Монако".

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