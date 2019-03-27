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Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции

Новости » Спорт    27.03.2019 - 13:48
Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Наставник рассматривает возможность работы в "Лионе" или "Монако"

Португальский специалист Жозе Моуринью может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Франции. По информации L'Equipe, существует вероятность, что он возглавит "Лион" или "Монако".

Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре прошлого года. За время работы в англиском клубе 56-летний тренер выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

На данный момент "Лион" располагается на третьей строчке в чемпионате Франции, имея в активе 53 очка. 

"Монако" под руководством Леонарду Жардима после 29 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице 16 место, находясь в восьми очках от зоны вылета.

Напомним, ранее Моуриньо рассказал, что возвращение к работе в "Реал" или "Интер" было бы для него большой честью.

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