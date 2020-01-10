Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - президент США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на иностранные дипломатические представительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.

"Я могу заявить, что я считаю, что это были бы четыре посольства", - заявил Трамп.

Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.

Также РБК-Украина писало, что государственный секретарь США Майк Помпео назвал ликвидацию иранского военного командующего Сулеймани "правильным решением". Помпео опроверг заявления Тегерана о том, что Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией.

Как известно, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".