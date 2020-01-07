ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео назвал ликвидацию Сулеймани "правильным решением"

Новости » Политика     07.01.2020 - 17:50
Помпео назвал ликвидацию Сулеймани "правильным решением"
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Помпео опроверг, что иранский генерал посещал Ирак с дипломатической миссией

Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани "правильным решением". Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.

В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее "правильным решением". Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.

"Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда", - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семеро человек. По данным Washington Post, одним из главных сторонников операции был Майк Помпео. А президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

Отметим, Высший совет национальной безопасности Ирана уже разработал 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани.

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита в Украину
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь