Сулеймані планував напади на іноземні посольства, - президент США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на іноземні дипломатичні представництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами глави Білого дому, ліквідований американськими військовими генерал Сулеймані готував напади на 4 іноземні посольства.

"Я можу заявити, що я вважаю, що це було б чотири посольства", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі повідомив, що Тегеран завершив помсту за вбивство генерала Касема Сулеймані і не буде здійснювати нових військових нападів в разі відсутності агресії з боку США.

Також РБК-Україна писало, що державний секретар США Майк Помпео назвав ліквідацію іранського війського командувача Сулеймані "правильним рішенням". Помпео спростував заяви Тегерана про те, що Сулеймані перебував в Іраку з дипломатичною місією.

Як відомо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще семеро осіб. Тоді Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".