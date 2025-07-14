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У сукні, яка підкреслює фігуру: як змінилася старша донька Кошового (фото)

Понеділок 14 липня 2025 16:44
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У сукні, яка підкреслює фігуру: як змінилася старша донька Кошового (фото) Кошовий із донькою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Катерина Собкова

17-річна донька відомого коміка Євгена Кошового Варвара опублікувала нові фото в мережі, на яких можна подивитися, як змінилася дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram.

Який "лук" вибрала донька Кошового

Для стильної фотосесії вона обрала закриту чорну сукню.

Колір

Чорна сукня, яка завжди є виграшним варіантом.

Фасон

Це довга сукня, яка обтягує та підкреслює фігуру.

У сукні, яка підкреслює фігуру: як змінилася старша донька Кошового (фото)

Варвара Кошова (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Деталі:

  • сукня має високий комір-стійку, що надає образу строгості та елегантності
  • довгі рукави, які мають отвори для великого пальця - сучасний і модний елемент
  • особливість сукні - це асиметричне драпірування в ділянці талії та стегон, що створює цікаву текстуру та акцентує увагу на талії, візуально її зменшуючи
  • матеріал: тканина має м'який, еластичний вигляд, добре облягає фігуру і створює ефект "другої шкіри". Це може бути трикотаж, віскоза або подібний матеріал.

Зачіска та макіяж

Довге світле волосся, розпущене, природно спадає на плечі. Ефект "мокрого волосся" гармонійно виглядає з пляжним фоном.

Макіяж виконаний у природних тонах, з акцентом на губи (колір схожий на світло-коричневий), що підкреслює її природну красу. Очі підкреслені легко, без важких ліній, що створює ніжний і свіжий вигляд.

Образ має дуже витончений і сучасний вигляд. Сукня підкреслює струнку фігуру Варвари Кошової, а асиметричні деталі надають оригінальності.

Загальний вигляд показує елегантність і впевненість. Фон із піском і глиняним урвищем на заході сонця створює теплу і природну атмосферу для фото.

У сукні, яка підкреслює фігуру: як змінилася старша донька Кошового (фото)

Варвара Кошова (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Нагадаємо, Варвара з юних років засвітилася на телебаченні. У 2016 році вона з'явилася на екрані в гумористичному проєкті "Розсміши коміка". Тоді вона виграла 20 тисяч гривень.

Також вона брала участь у кількох сезонах шоу "Голос. Діти", оскільки мріяла стати співачкою. А 2019 року дівчина дійшла до фіналу Нацвідбору на дитяче Євробачення.

Водночас 2021 року Кошовий розповідав, що його донька ходила до психолога, оскільки в підлітковому віці в неї часто траплялися істерики та вона навіть намагалася втекти з дому.

У сукні, яка підкреслює фігуру: як змінилася старша донька Кошового (фото)

Євген Кошовий із донькою (instagram. com/yalta_k)

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