В платье, которое подчеркивает фигуру: как изменилась старшая дочка Кошевого (фото)
17-летняя дочь известного комика Евгения Кошевого Варвара опубликовала новые фото в сети, на которых можно посмотреть, как изменилась девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram.
Какой "лук" выбрала дочь Кошевого
Для стильной фотосессии она выбрала закрытое черное платье.
Цвет
Черное платье, которое всегда является выигрышным вариантом.
Фасон
Это длинное платье, которое обтягивает и подчеркивает фигуру.
Варвара Кошевая (фото: instagram.com/kosshevayaa)
Детали:
- платье имеет высокий воротник-стойку, что придает образу строгости и элегантности
- длинные рукава, которые имеют отверстия для большого пальца - современный и модный элемент
- особенность платья - это асимметричная драпировка в области талии и бедер, что создает интересную текстуру и акцентирует внимание на талии, визуально ее уменьшая
- материал: ткань выглядит мягкой, эластичной, хорошо облегающей фигуру и создает эффект "второй кожи". Это может быть трикотаж, вискоза или подобный материал.
Прическа и макияж
Длинные светлые волосы, распущенные, естественно спадают на плечи. Эффект "мокрых волос" гармонично смотрится с пляжным фоном.
Макияж выполнен в естественных тонах, с акцентом на губы (цвет похож на светло-коричневый), что подчеркивает ее естественную красоту. Глаза подчеркнуты легко, без тяжелых линий, что создает нежный и свежий вид.
Образ выглядит очень изящно и современно. Платье подчеркивает стройную фигуру Варвары Кошевой, а асимметричные детали придают оригинальность.
Общий вид показывает элегантность и уверенность. Фон с песком и глиняным обрывом на закате создает теплую и естественную атмосферу для фото.
Варвара Кошевая (фото: instagram.com/kosshevayaa)
Напомним, Варвара с юных лет засветилась на телевидении. В 2016 году она появилась на экране в юмористическом проекте "Рассмеши комика". Тогда она выиграла 20 тысяч гривен.
Также она участвовала в нескольких сезонах шоу "Голос. Діти", так как мечтала стать певицей. А в 2019 году девушка дошла до финала Нацотбора на детское Евровидение.
В то же время 2021 году Кошевой рассказывал, что его дочь ходила к психологу, так как в подростковом возрасте у нее часто случались истерики и она даже пыталась сбежать из дома.
Евгений Кошевой с дочерью (instagram. com/yalta_k)
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