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У Сухопутних військах показали відео знищення польового складу окупантів

Фото: у Сухопутних військах показали знищення складу окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи влучними ударами знищили польовий склад російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

"Запальна робота Самохідного артилерійського дивізіону та Артилерійсько дивізіону під корегуванням БУАР 5 ОШБр", - сказано у повідомленні.

Окрім складу українські військові знищили і самих окупантів.

Втрати російської армії

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники втратили на війні проти України вже понад 228 тисяч своїх військових. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць важкої техніки, безпілотників, ракет, сотні літаків та гелікоптерів.

Також у Міноборони України зазначили, що втрати росіян продовжують зростати через недосвідченість та непрофесіоналізм окупаційних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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