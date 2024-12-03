У Сухопутних військах показали, як за допомогою FPV-дронів відбивають штурми росіян

Ситуація на фронті

Раніше РБК-Україна писало, що за добу з 2 на 3 грудня, російська армія втратила на фронті 1780 солдатів, 8 танків і 22 бойові броньовані машини.

Також протягом минулої доби, 2 грудня, на лінії фронту відбулось 201 бойове зіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

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