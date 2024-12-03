В Сухопутных войсках показали, как с помощью FPV-дронов отбивают штурмы россиян

Украинские бойцы продолжают защищать территорию Украины вдоль всей линии фронта. На этот раз благодаря использованию FPV-дронов удается удачно отражать вражеские штурмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
На этот раз на видео была показана работа сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады.
"Войска РФ, несмотря на значительные потери в технике и живой силе, упорно пытаются прорвать позиции. Но украинские воины стоят крепко, не давая противнику ни единого шанса," - сказано в подписи к видео.
В командовании отметили эффективную работу экипажей FPV-дронов. Отмечается, что они стали настоящей малой артиллерией и авиацией ближнего действия.
Во время одной из вражеских попыток прорваться аэроразведка обнаружила движение противника, отследила его направление и позиции. В результате точного удара FPV-дроном с термобарическим боеприпасом враг понес серьезные потери.
Ранее РБК-Украина писало, что за сутки со 2 на 3 декабря, российская армия потеряла на фронте 1780 солдат, 8 танков и 22 боевых бронированных машин.
Также за прошедшие сутки, 2 декабря, на линии фронта произошло 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована в Покровском и Кураховском направлениях.
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