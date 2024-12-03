В Сухопутных войсках показали, как с помощью FPV-дронов отбивают штурмы россиян

На этот раз на видео была показана работа сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады.

"Войска РФ, несмотря на значительные потери в технике и живой силе, упорно пытаются прорвать позиции. Но украинские воины стоят крепко, не давая противнику ни единого шанса," - сказано в подписи к видео.

В командовании отметили эффективную работу экипажей FPV-дронов. Отмечается, что они стали настоящей малой артиллерией и авиацией ближнего действия.

Во время одной из вражеских попыток прорваться аэроразведка обнаружила движение противника, отследила его направление и позиции. В результате точного удара FPV-дроном с термобарическим боеприпасом враг понес серьезные потери.