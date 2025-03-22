Сухопутні війська знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" (відео)

Українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили ворожий комплекс під час його переміщення.

"Бук-М1"

Це мобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для знищення повітряних цілей, зокрема літаків, вертольотів і крилатих ракет. Комплекс може уражати цілі на відстані до 35 км і на висоті до 22 км, використовуючи напівактивне радіолокаційне наведення.

Завдяки високій мобільності він швидко змінює позиції, що ускладнює його виявлення. "Бук-М1" здатний одночасно обстрілювати кілька цілей і працювати автономно без централізованого командування.

Росія активно застосовує цей комплекс у війні проти України, тож його знищення є важливим для послаблення ворожої протиповітряної оборони.