Сухопутні війська знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" (відео)

ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1". Також завдали удару по боєкомплекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.
Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили ворожий комплекс під час його переміщення.
Це мобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для знищення повітряних цілей, зокрема літаків, вертольотів і крилатих ракет. Комплекс може уражати цілі на відстані до 35 км і на висоті до 22 км, використовуючи напівактивне радіолокаційне наведення.
Завдяки високій мобільності він швидко змінює позиції, що ускладнює його виявлення. "Бук-М1" здатний одночасно обстрілювати кілька цілей і працювати автономно без централізованого командування.
Росія активно застосовує цей комплекс у війні проти України, тож його знищення є важливим для послаблення ворожої протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.
За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів.