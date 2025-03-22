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Сухопутные войска уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" (видео)

Фото: ВСУ уничтожили российский ЗРК Бук-М1 (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1". Также нанесли удар по боекомплекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Украинские военные ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом.

Разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили вражеский комплекс во время его перемещения.

"Бук-М1"

Это мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для уничтожения воздушных целей, в частности самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Комплекс может поражать цели на расстоянии до 35 км и на высоте до 22 км, используя полуактивное радиолокационное наведение.

Благодаря высокой мобильности он быстро меняет позиции, что затрудняет его обнаружение. "Бук-М1" способен одновременно обстреливать несколько целей и работать автономно без централизованного командования.

Россия активно применяет этот комплекс в войне против Украины, поэтому его уничтожение является важным для ослабления вражеской противовоздушной обороны.

Напомним, за последние два месяца подразделениями Сил беспилотных систем Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор" и тому подобное.

За полгода существования Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций вглубь территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов.

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