Сухопутні війська заборонили мобілізацію обмежено придатних до 25 років, - нардеп

Що цьому передувало

На початку вересня парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, яким пропонується заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Цього тижня, 16 вересня, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт у другому читанні.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснював, що Рада проводила закриту нараду з військовими, під час якої обговорили питання мобілізації обмежено придатних. За його словами, Міноборони мало видати відповідний наказ.

Стефанчук також зазначав, обмежено придатних до 25 років, яких вже мобілізували, не повинні відправляти на штурми та інші ризиковані операції. Також буде розроблено механізм ротації та заміни мобілізованих.

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