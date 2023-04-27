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Сухопутні війська Росії сьогодні більше, ніж на початку війни в Україні, - генерал США

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Четвер 27 квітня 2023 17:47
Сухопутні війська Росії сьогодні більше, ніж на початку війни в Україні, - генерал США Фото: генерал Крістофер Каволі (GettyImagеs)
Автор: Валерія Поліщук

Росія зазнала значних втрат від початку свого військового вторгнення в Україну. Проте в арсеналі країни-агресора ще багато бойової сили.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Російські наземні сили дещо деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку його. ВПС втратили дуже мало, вони втратили 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників. ВМС втратили один корабель", - заявив він.

Згідно з секретними документами Пентагону, які просочилися в мережу, ідеться про те, що 527 із 544 наявних російських батальйонів були спрямовані на війну проти України; 474 із них уже перебувають у країні.

В одному з документів також підраховано, що під час конфлікту загинуло від 35 тисяч до 43 тисяч російських військовослужбовців. Останнім часом ці втрати були особливо великі в боях навколо Бахмута.

Каволі зазначає, що втрати окупантів становлять лише малу частину всіх російських збройних сил. Відповідаючи на запитання про патрулювання підводних човнів Росії в Атлантиці, він сказав, що "велика частина російських збройних сил не постраждала" від вторгнення в Україну.

"Росіяни активніші, ніж ми бачили їх останніми роками. Їхнє патрулювання в Атлантиці та в усій Атлантиці перебуває на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили останніми роками. І це, як ви зазначили, незважаючи на всі зусилля, яких вони докладають всередині України", - заявив генерал.

Нагадаємо, раніше Каволі заявив, що ЗСУ перебувають у добрій позиції для контрнаступу.

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