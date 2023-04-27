Сухопутные войска России сегодня больше, чем в начале войны в Украине, - генерал США

Россия понесла большие потери с начала своего военного вторжения в Украину. Однако в арсенале страны-агрессора еще много боевой мощи.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Российские наземные силы несколько деградировали в результате этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале его. ВВС потеряли очень мало, они потеряли 80 самолетов. У них есть еще 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков. ВМС потеряли один корабль", - заявил он.

Согласно секретный документам Пентагона, которые просочились в сеть, говорится, что 527 из 544 имеющихся российских батальонов были направлены на войну против Украины; 474 из них уже находятся в стране.

В одном из документов также подсчитано, что в ходе конфликта погибло от 35 тысяч до 43 тысяч российских военнослужащих. В последнее время эти потери были особенно велики в боях вокруг Бахмута.

Каволи отмечает, что потери оккупантов составляют лишь малую часть всех российских вооруженных сил. Отвечая на вопрос о патрулировании подводных лодок России в Атлантике, он сказал, что "большая часть российских вооруженных сил не пострадала" от вторжения в Украину.

"Россияне более активны, чем мы видели их в последние годы. Их патрулирование в Атлантике и по всей Атлантике находится на высоком уровне, в большинстве случаев на более высоком уровне, чем мы видели в последние годы. И это, как вы отметили, несмотря на все усилия, которые они предпринимают внутри Украины", - заявил генерал.