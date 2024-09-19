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Сухопутні війська показали збиття російського "Шахеду" установкою ЗУ-23-2

Ілюстративне фото: Сухопутні війська показали збиття російського "Шахеду" установкою ЗУ-23-2 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українській військові знищили російський безпілотник Shahed за допомогою установки ЗУ-23-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

На відео показано вправну роботу українських військових по ворожим дронам. За даними Сухопутних військ, Shahed був збитий бійцями полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.

Для цього було використано установку ЗУ-23-2.

Що відомо про ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 - це 23-мм спарена зенітна установка, розроблена наприкінці 1950-х років для знищення повітряних цілей на висоті до 2,5 км та легкоброньованих об'єктів на відстані до 2 км. Її скорострільність становить 1600-2000 пострілів на хвилину, з бойовою скорострільністю до 400 пострілів на хвилину.

До 2022 року Україна мала у своєму арсеналі ЗУ-23-2 радянського та українського виробництва. В рамках міжнародної допомоги вона також отримала модифіковані версії цієї зброї, зокрема фінські 23 ItK 61 та польські ZU-23-2CP, для протидії російській агресії.

Нічна атака "Шахедів"

В ніч на 19 вересня, росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, близько 02:20 з'явилася інформація про роботу ППО в Київській області через фіксацію ворожих "Шахедів".

Також опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, зафіксовано ракетні удари з боку окупантів.

Повітряні сили України виявили та супроводжували 46 засобів повітряного нападу, які застосували російські окупанти.

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