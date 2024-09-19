Сухопутные войска показали сбитие российского "Шахеда" установкой ЗУ-23-2

Украинские военные уничтожили российский беспилотник Shahed с помощью установки ЗУ-23-2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.
На видео показана искусная работа украинских военных по вражеским дронам. По данным Сухопутных войск, Shahed был сбит бойцами полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника.
Для этого была использована установка ЗУ-23-2.
ЗУ-23-2 – это 23-мм спаренная зенитная установка, разработанная в конце 1950-х годов для уничтожения воздушных целей на высоте до 2,5 км и легкобронированных объектов на расстоянии до 2 км. Ее скорострельность составляет 1600-2000 выстрелов в минуту, с боевой скорострельностью до 400 выстрелов в минуту.
До 2022 года у Украины был в своем арсенале ЗУ-23-2 советского и украинского производства. В рамках международной помощи она также получила модифицированные версии этого оружия, в том числе финские 23 ItK 61 и польские ZU-23-2CP для противодействия российской агрессии.
В ночь на 19 сентября, россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, около 02:20 появилась информация о работе ПВО в Киевской области из-за фиксации вражеских "Шахедов".
Также в полночь в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, зафиксированы ракетные удары со стороны оккупантов.
Воздушные силы Украины обнаружили и сопровождали 46 средств воздушного нападения, которые применили российские кафиры.
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