Сухопутні війська показали відео застосування нового дрону-камікадзе "Мамонт"

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Сухопутні війська.

"Новий дрон-камікадзе "Мамонт" успішно протестований на росіянах українськими воїнами. "Мамонт" має посилене бойове навантаження до 4 кг", - сказано в описі під відео.

Як розповів виробник дрона, "Мамонт" проходив тестування протягом довгого часу. А назву він отримав в честь імені найбільшого в історії коня. У бойовому використанні його застосували бійці з групи М2 Центру спецоперацій Альфа СБУ.

"На тижні відпрацював на фронті, гарно потоваришував з групою М2. Щедрий, любить ділитися 4-х кілограмовими цукерками із поганцями. Звучить як реактивний літак, страху наганяє за кілометр", - пише виробник.

Українські дрони

Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

Також раніше Кабінет Міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій для українських виробників безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що прискорили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ пройшло лише три дні.

Також повідомлялося, що днями "Армія дронів" закупила для військових ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.