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Сухопутні війська показали відео тренувань українських військових на танку Leopard

Ілюстративне фото: Сухопутні війська показали відео тренувань українських військових на танку Leopard (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові постійно опановують техніку, яку отримують від західних партнерів. Цього разу відбулись тренування на танках Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

За словами військових, Leopard - швидший і точніший за Т-64 та Т-72.

Зокрема, на відео показані танкісти одного з підрозділів Сухопутних військ обкатують на смузі перешкод отримані від партнерів Leopard 1A5.

"Розворот на місці, проїзд на вузькій ділянці, подолання мінно-вибухових загороджень, заїзд на гірку без відкату - обов'язкові вправи, які до автоматизму відточують мехводи", - підписано відео.

Що відомо про Leopard

Leopard - це німецький основний бойовий танк, який став однією з ключових західних бронетехнік, наданих Україні для посилення її обороноздатності проти російської агресії. Після багатомісячних переговорів, Німеччина та її союзники у 2023 році погодилися передати Україні кілька десятків танків Leopard 2, відомих своєю високою ефективністю на полі бою, броньованим захистом та потужною гарматою.

Leopard 2 може розвивати швидкість до 70 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою, що робить його надзвичайно ефективним у веденні бойових дій. Техніка цього типу вже активно використовується Збройними силами України на фронті. Її поява підвищила боєздатність українських сил, особливо в контексті стримування наступальних операцій російських військ.

Передача танків Leopard є частиною ширшої військової допомоги Україні від західних країн, що включає іншу бронетехніку, артилерійські системи та ППО.

Постачання танків в Україну

Минулого року Україна отримала партію танків Leopard 2A4 від Іспанії. Також Німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв, що поставку Україні боєприпаси для танків Leopard.

Також РБК-Україна зібрало головну інформацію про основний бойовий танк німецької армії Leopard 2.

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Танк Leopard