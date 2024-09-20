Сухопутні війська показали відео тренувань українських військових на танку Leopard

Українські військові постійно опановують техніку, яку отримують від західних партнерів. Цього разу відбулись тренування на танках Leopard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.
За словами військових, Leopard - швидший і точніший за Т-64 та Т-72.
Зокрема, на відео показані танкісти одного з підрозділів Сухопутних військ обкатують на смузі перешкод отримані від партнерів Leopard 1A5.
"Розворот на місці, проїзд на вузькій ділянці, подолання мінно-вибухових загороджень, заїзд на гірку без відкату - обов'язкові вправи, які до автоматизму відточують мехводи", - підписано відео.
Leopard - це німецький основний бойовий танк, який став однією з ключових західних бронетехнік, наданих Україні для посилення її обороноздатності проти російської агресії. Після багатомісячних переговорів, Німеччина та її союзники у 2023 році погодилися передати Україні кілька десятків танків Leopard 2, відомих своєю високою ефективністю на полі бою, броньованим захистом та потужною гарматою.
Leopard 2 може розвивати швидкість до 70 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою, що робить його надзвичайно ефективним у веденні бойових дій. Техніка цього типу вже активно використовується Збройними силами України на фронті. Її поява підвищила боєздатність українських сил, особливо в контексті стримування наступальних операцій російських військ.
Передача танків Leopard є частиною ширшої військової допомоги Україні від західних країн, що включає іншу бронетехніку, артилерійські системи та ППО.
Минулого року Україна отримала партію танків Leopard 2A4 від Іспанії. Також Німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв, що поставку Україні боєприпаси для танків Leopard.
Також РБК-Україна зібрало головну інформацію про основний бойовий танк німецької армії Leopard 2.
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