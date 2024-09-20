Сухопутные войска показали видео тренировок украинских военных на танке Leopard

По словам военных, Leopard - быстрее и точнее Т-64 и Т-72.

В частности, на видео показаны танкисты одного из подразделений Сухопутных войск обкатывающих на полосе препятствий полученных от партнеров Leopard 1A5.

"Разворот на месте, проезд на узком участке, преодоление минно-взрывных заграждений, заезд на горку без отката - обязательные упражнения, которые до автоматизма оттачивают мехводы", - подписано видео.

Что известно о Leopard

Leopard – это немецкий основной боевой танк, ставший одной из ключевых западных бронетехник, предоставленных Украине для усиления ее обороноспособности против российской агрессии. После многомесячных переговоров Германия и ее союзники в 2023 году согласились передать Украине несколько десятков танков Leopard 2, известных своей высокой эффективностью на поле боя, бронированной защитой и мощной пушкой.

Leopard 2 может развивать скорость до 70 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, что делает его чрезвычайно эффективным в ведении боевых действий. Техника этого типа уже активно используется вооруженными силами Украины на фронте. Ее появление повысило боеспособность украинских сил, особенно в контексте сдерживания наступательных операций российских войск.

Передача танков Leopard является частью более широкой военной помощи Украине от западных стран, включающей другую бронетехнику, артиллерийские системы и ПВО.