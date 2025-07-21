Сухопутні війська очолив бойовий генерал: що він сказав у першому зверненні

Він наголосив, що повністю усвідомлює всі виклики посади, цінує довіру Президента України, Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ й готовий працювати в єдиній команді з усіма рівнями військової та державної вертикалі.

Він заявив, що добре знайомий з проблемами та викликами, з якими щодня стикаються Сухопутні війська. А також має досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення очолював оперативне командування "Південь" та оперативне угруповання військ "Таврія".

Шаповалов зазначив, що це дало йому глибоке розуміння внутрішніх процесів, потреб особового складу, а також логіки ухвалення рішень на рівні підрозділів і з'єднань.

"Одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ", - наголосив командувач.

Він також заявив: "Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян".

За його словами, майбутнє України залежить від того, що зараз відбувається на фронті, тому всі зусилля мають бути спрямовані на збереження самого факту існування держави.

Що сказав військовим

Командувач також наголосив на важливості постійного вдосконалення бойової підготовки відповідно до реалій фронту. Він підкреслив, що пріоритетом є впровадження сучасних методик, які базуються на реальному бойовому досвіді, а також підготовка високопрофесійного інструкторсько-викладацького складу.

"Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації", - зазначив він.

Окремо було наголошено на необхідності забезпечення сучасними технологіями та озброєнням, зокрема - розвитку безпілотних систем, засобів зв’язку та управління.

У зверненні до військовослужбовців він зазначив: "Ви - серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги". Командувач запевнив, що його обов’язок - підтримувати кожного військовослужбовця Сухопутних військ та забезпечити гідні умови служби.

Він наголосив, що перемога залежить від єдності зусиль армії, суспільства, ветеранів, волонтерів, органів державної влади, місцевого самоврядування та міжнародних партнерів.

"Тільки спільно ми зможемо відновити мир та захистити наше майбутнє. Наша єдність є найсильнішою зброєю в цій боротьбі", - підкреслив командувач.

На завершення він заявив про готовність до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики. За його словами, час вимагає чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному - зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни.