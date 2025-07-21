Сухопутные войска возглавил боевой генерал: что он сказал в первом обращении

Он отметил, что полностью осознает все вызовы должности, ценит доверие Президента Украины, Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ и готов работать в единой команде со всеми уровнями военной и государственной вертикали.

Он заявил, что хорошо знаком с проблемами и вызовами, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска. А также имеет опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения возглавлял оперативное командование "Юг" и оперативную группировку войск "Таврия".

Шаповалов отметил, что это дало ему глубокое понимание внутренних процессов, потребностей личного состава, а также логики принятия решений на уровне подразделений и соединений.

"Одной из главных задач на сегодня является генерация войск. Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск", - подчеркнул командующий.

Он также заявил: "Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан".

По его словам, будущее Украины зависит от того, что сейчас происходит на фронте, поэтому все усилия должны быть направлены на сохранение самого факта существования государства.

Что сказал военным

Командующий также отметил важность постоянного совершенствования боевой подготовки в соответствии с реалиями фронта. Он подчеркнул, что приоритетом является внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также подготовка высокопрофессионального инструкторско-преподавательского состава.

"Для меня принципиально важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации", - отметил он.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения современными технологиями и вооружением, в частности - развития беспилотных систем, средств связи и управления.

В обращении к военнослужащим он отметил: "Вы - сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения". Командующий заверил, что его обязанность - поддерживать каждого военнослужащего Сухопутных войск и обеспечить достойные условия службы.

Он подчеркнул, что победа зависит от единства усилий армии, общества, ветеранов, волонтеров, органов государственной власти, местного самоуправления и международных партнеров.

"Только вместе мы сможем восстановить мир и защитить наше будущее. Наше единство является сильнейшим оружием в этой борьбе", - подчеркнул командующий.

В завершение он заявил о готовности к открытому диалогу, инициативам, предложениям и конструктивной критике. По его словам, время требует четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном - укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны.