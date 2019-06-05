Сухогруз РФ вошел в территориальные воды Украины

Грузовой корабль Melita, принадлежащий Российской Федерации, в среду, 5 июня, попал в территориальные воды Украины в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Сухогруз Melita следовал под российским флагом по маршруту порт Астрахань (РФ) - порт Констанца (Румыния). Судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы - это остров у юго-западного побережья Черного моря.

Российских моряков допросили украинские пограничники, узнав, что сухогруз отклонился от маршрута на расстояние до пяти миль (около 8 км) из-за штормовой погоды.

"Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, досмотр или арест экипажа, в отличие от руководства Российской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силовом захвате 25 ноября 2018 катеров и судов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива", - подчеркнули в пресс-лужбе ВМС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 мая "Ростов-на-Дону" - российская подводная лодка - вышла в Черное море для проведения учений с участием наводных судов и морской авиации. Экипаж субмарины отрабатывал различные учения с морской авиацией и кораблями.